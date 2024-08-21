Edirne'de direksiyon hakimiyetini kaybetti, aydınlatma direğini devirdi
İHA

Kırklareli-Edirne istikametinde Mehmet E. idaresindeki otomobil sürücüsü, direksiyon kontrolünü kaybederek refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Meydana gelen ise güvenlik kamerasına yansıdı.

ELEKTRİK DİREĞİNİ DEVİRDİ

Yaşanan kazada otomobil askıda kalırken, aydınlatma direği ise yerinden sökülerek devrildi.

Otomobilde bulunan sürücüsü Mehmet E. ve iki çocuğu yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)