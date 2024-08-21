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Edirne'de direksiyon hakimiyetini kaybetti, aydınlatma direğini devirdi

Edirne'de direksiyon hakimiyetini kaybetti, aydınlatma direğini devirdi Seyir halinde olan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu baba ve 2 çocuğu yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.