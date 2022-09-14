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    Edirne'de, doktora hakaret eden şahsa artırılmış ceza verildi

    Aile hekimine hakaret ettiği gerekçesi ile yargılanan Ş.O. isimli şahsa, artırılmış ceza uygulandı. Ş.O., 7 bin 80 lira para cezasına çarptırıldı.
    • 14.09.2022 - 15:51
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 16:12
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    Edirne'de, doktora hakaret eden şahsa artırılmış ceza verildi

    Edirne’de geçen yıl yaşanan olayda, Serhat Aile Sağlığı Merkezi’ne gelerek başka bir hekim tarafından çocuğuna yazılan ilaçları reçeteye yazdırmak isteyen O.Ş., Doktor Özlem Önal'ın "Hastayı görmeden ilaç yazmamız yasak." demesi üzerine doktorla tartışmıştı.

    Hkarete uğradığı gerekçesi ile Doktor Ünal şikayetçi olmuş, ifadesi alınan O.Ş. hakkında dava açılmıştı.

    AA’nın haberine göre; Edirne 5. Asliye Caza Mahkemesi'nde, davanın karar duruşması görüldü.

    Şüpheli O.Ş., duruşmaya avukatı ile katıldı.

    ‘Soytarı’ sözü, hakaret sayıldı

    Şüpheli O.Ş, ifadesinde doktora hakaret etmediğini ve suçsuz olduğunu savundu. Mahkeme, şüphelinin söylediği soytarı sözüyle kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret suçunu işlediğine hükmetti. O.Ş'ye 7 bin 80 lira para cezası verdi.

    Edirne de, doktora hakaret eden şahsa artırılmış ceza verildi #1

    “Hastayı görmeden işlem yapamayacağımı, muayene etmek gerektiğini söyledim”

    Önal, aile sağlığı merkezine kayıtlı olmayan bir kadının merkeze geldiğini ve oğluna ait olan özel bir doktorda yazılan reçetenin yazılmasını talep ettiğini söyledi. Hasta olmadan işlemi yapamayacağını, hastanın merkeze getirilmesini ve muayeneden geçirilmesi gerektiğini belirttiğini anlatan Önal, şunları kaydetti:

    "Daha sonra o bayanın eşi geldi ve ısrarla reçeteyi yazdırmak istediğini söyledi. Çocuğunun ateşi olduğunu belirtti, şikayetlerini söyledi. Ben de hastayı görmeden işlem yapamayacağımı, muayene etmek gerektiğini söyledim. 'Hastayı zaten muayene ettiler' dedi. Özelde yazılmış bir reçeteydi, o zaman reçeteyi alabileceklerini söyledim. Onun üzerine de para ödediklerini söyledi. Ben tekrar onun üzerine 'çocuk gelsin muayene edeceğim gerek görürsem gerekli ilaçları reçete edebileceğimi' söyledim.

    Edirne'de, doktora hakaret eden şahsa artırılmış ceza verildi VİDEO


    “Zaten devlete para veriyoruz, bir daha tekrar mı para vereceğiz”

    Onun üzerine kişi birden başladı 'cahil', 'terbiyesiz', 'küstah', 'soytarı' ve ifade edemeyeceğim sözler söyledi. 'Zaten devlete para veriyoruz, bir daha tekrar mı para vereceğiz' şeklinde ısrarla hakaretlerine devam etti. Onun üzerine ben o kişiye beklemesini ve polisi arayacağımı söyledim, o sırada kişi buradan uzaklaştı."

    Önal, işini yapmak isterken hakarete uğradığını ifade etti.

    “İşimi yapmak istemediğim için hakarete uğradım”

    Bir hekim olarak görevini en iyi şekilde yapmaya çalıştığını dile getiren Önal, "Benim için burada çok basit, yerimden kalkmadan kimlik numarasını girip ilaçları yazardım, kavga çıkmazdı. Ancak ettiğimiz bir yemin var. Hem o yemine sadık kalmak adına hem de o çocuğu kendi çocuğum olarak düşünüyorum. Belki farklı bir şey gelişmiş olabilir. Görmeden ilaç yazmak istemediğim için, işimi yapmak istemediğim için hakarete uğradım ve dava açtım." dedi.

    Önal, mahkemenin sanığa 425 gün idari para cezası uyguladığını belirtti.

    “Televizyonlarda hep indirim duyarız, burada artırıldı”

    Cezanın artırılmış halde uygulandığının altını çizen Önal, şöyle devam etti:

    "İlk başta 365 gün adli para cezası vermiş 1/6 oranında artırılmış. Genelde televizyonlarda hep indirim duyarız burada artırıldı. Çünkü kamu görevlisine görevini yaptığı sırada hakaret suçu olarak değerlendirdi 'soytarı' kelimesini özellikle. Kişi 7 bin 80 lira adli para cezasıyla cezalandırıldı ve mahkeme masraflarını da karşı tarafa verdi. Hükmün açıklanmasını geri bıraktı ancak bu tarz bir suçu 5 yıl içerisinde tekrar işlerse yeniden yargılama yolunu açık bıraktı."


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