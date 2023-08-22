Edirne'de düğünde kavga! 2 kişi yaralandı Bir düğünde sebebi bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemelerin ardından şüpheli gözaltına alındı.

İHA Düğünlerde 2 taraf arasında çıkan kavgalarda kan akıyor... Bir yeni kavganın adresi Edirne oldu. Kentin Keşan ilçesi İspat Cami Mahallesi Karaağaç Çeşme Sokak'taki bir düğünde, henüz bilinmeyen sebeple gruplar arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.Ç. ve A.Ö. bıçakla yaralandı. 2 kişi yaralandı İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.Ç. ve A.Ö. ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Şüpheli gözaltına alındı Öte yandan şüpheli olarak tespit edilen İ.B. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.