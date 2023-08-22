Edirne'de düğünde kavga! 2 kişi yaralandı

İHA
Düğünlerde 2 taraf arasında çıkan kavgalarda kan akıyor...
Bir yeni kavganın adresi Edirne oldu.
Kentin Keşan ilçesi İspat Cami Mahallesi Karaağaç Çeşme Sokak'taki bir düğünde, henüz bilinmeyen sebeple gruplar arasında tartışma çıktı.
Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.Ç. ve A.Ö. bıçakla yaralandı.
2 kişi yaralandı
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.Ç. ve A.Ö. ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Şüpheli gözaltına alındı
Öte yandan şüpheli olarak tespit edilen İ.B. yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.