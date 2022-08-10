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    Edirne’de, düğünde kazara yanındakini vuran muhtar tutuklandı

    Katıldığı sünnet düğününde şarjörü çıkarırken tabancasının ateş almasıyla yanında oturan T.K.’yi vuran muhtar, tutuklandı.
    • 10.08.2022 - 12:39
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 12:47
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    Edirne’de, düğünde kazara yanındakini vuran muhtar tutuklandı

    Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Türkmen köyünde düzenlenen sünnet düğününde kan aktı.

    Düğünde Türkmen köyü muhtarı Hakkı Yilber, şarjörü çıkardığı sırada tabancasının kazara ateş alması sonucu yanında oturan T.K.’yi bacağından vurdu.

    İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Vurulan davetlinin sağlık durumu iyi

    DHA’nın haberine göre; yapılan ilk müdahalenin ardından Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan T.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Gözaltına alının muhtar, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Edirne’de, düğünde kazara yanındakini vuran muhtar tutuklandı #1


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