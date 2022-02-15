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- Edirne’de, dur ihtarına uymayan araçtan 3 kaçak göçmen çıktı
Edirne’de, dur ihtarına uymayan araçtan 3 kaçak göçmen çıktı
Dur ihtarına uymayan minibüs sürücüsü, polisin takibi sonucu durduruldu. Minibüste, 3 kaçak göçmen olduğu belirlendi.
- DHA
- 15.02.2022 - 15:37
Edirne’de kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor...
Kent girişinde jandarma ekipleri durumundan şüphelendikleri minibüsün sürücüsü K.T.K.’ye dur ihtarında bulundu.
Sürücü yoluna devam edince araç, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alınarak durduruldu.
10 MADDEDEN CEZA YAZILDI
Araçta yapılan kontrolde 3 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan K.T.K.'ye, 10 ayrı maddeden toplam 14 bin 418 lira para cezası uygulandı.
ARAÇ TRAFİKTEN MENEDİLDİ
Söz konusu araç, trafikten 15 gün süreyle menedildi.
Kaçak göçmenler ise jandarma ekiplerine teslim edildi.