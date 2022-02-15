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    Edirne’de, dur ihtarına uymayan araçtan 3 kaçak göçmen çıktı

    Dur ihtarına uymayan minibüs sürücüsü, polisin takibi sonucu durduruldu. Minibüste, 3 kaçak göçmen olduğu belirlendi.
    • DHA
    • 15.02.2022 - 15:37
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    Edirne’de, dur ihtarına uymayan araçtan 3 kaçak göçmen çıktı

    Edirne’de kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor...

    Kent girişinde jandarma ekipleri durumundan şüphelendikleri minibüsün sürücüsü K.T.K.’ye dur ihtarında bulundu.

    Sürücü yoluna devam edince araç, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alınarak durduruldu.

    10 MADDEDEN CEZA YAZILDI

    Araçta yapılan kontrolde 3 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan K.T.K.'ye, 10 ayrı maddeden toplam 14 bin 418 lira para cezası uygulandı.

    ARAÇ TRAFİKTEN MENEDİLDİ

    Söz konusu araç, trafikten 15 gün süreyle menedildi.

    Kaçak göçmenler ise jandarma ekiplerine teslim edildi.

    Edirne’de, dur ihtarına uymayan araçtan 3 kaçak göçmen çıktı #1

    Edirne’de, dur ihtarına uymayan araçtan 3 kaçak göçmen çıktı #2

    Edirne’de, dur ihtarına uymayan araçtan 3 kaçak göçmen çıktı #3


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