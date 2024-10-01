Edirne'de düşük ayarlı altınla kuyumcuları dolandırdılar İstanbul'dan Edirne'ye gidip düşük ayarlı altınları bozdurarak kuyumcuları dolandırdığı tespit edilen 1'i kadın 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

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İHA

Edirne'de aynı yöntemle gerçekleşen kuyumcu dolandırıcılığı sonrası polis ekipleri harekete geçti.

İstanbul'dan Edirne'ye geldiği tespit edilen 1'i kadın 2 şüpheli, kentte birçok kuyumcuyu düşük ayarlı altınla dolandırdı.

Düşük ayarlı altınları bozdurup para alan dolandırıcılar, kuyumcular tarafından fark edildi.

ŞEHRİ TERK EDEMEDEN YAKALANDILAR

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehri terk etmeye hazırlanan şüphelileri kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

"KIRK YILLIK KUYUMCUYUM, DÜŞÜK AYARLI ALTINI EYIRT EDEMEDİM"

Düşük ayarlı altın bozdurup kendisini dolandırdığını söyleyen Edirneli kuyumcu Rahmi Cömert, "40 yıllık kuyumcu esnafıyım bizi dolandırdıkları altınların düşük ayarlı olduğunu ayırt etmek imkansız. Kuyumcuların bulunduğu WhatsApp grubuna gelen fotoğraflarla dolandırıldığımızı anladık. Dolandırıcıları kısa sürede yakalayan polis ekiplerine teşekkür ederim," dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)