Edirne'de düzenleme yapılan caddede parke taşlarına zarar verildi Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yol ve kaldırım yapım çalışmaları sürdürülürken, bölgedeki elektrik kablolarının çalınması ve döşenen parke taşlarının tahrip edilmesi sonrası soruşturma başlatıldı.

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DHA

Edirne’nin Keşan ilçesinden Büyük Cami Mahallesi Dr. Tayyip Akalın Caddesi'nde Keşan Belediyesi tarafından yol ve kaldırım yapım çalışmaları sürdürülürken, çalışmalar kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından hedef alındı.

Bu kapsamda, bölgedeki elektrik kabloları çalınırken, döşenen parke taşları ise tahrip edildi.

OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILDI

Durumu sabah mesaiye gelen işçiler fark etti.

İhbar üzerine, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Ayrıca, çevredeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile güvenlik kameralarının görüntüleri de incelemeye alındı. Belediye yetkilileri ise caddedeki durumu yerinde değerlendirdi.

"ÇALIŞMALARA ENGEL TEŞKİL ETTİ"

Dr. Tayyip Akalın Caddesi’nde tamamlanan yol ve kaldırım çalışmalarında bölgedeki elektrik kablolarının çalındığını ve döşenen parke taşlarının yerinden söküldüğünü belirten Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, şu açıklamalarda bulundu:

Olayı üzülerek öğrendik. Bu sırada Keşan’ı güzelleştirmek amacıyla tüm vatandaşlarımızın kullanımına sunduğumuz kaldırımlarımız da tahrip oldu.



Bu durum, hem bölgede yaşayan vatandaşlarımızın günlük hayatını olumsuz etkiledi hem de belediyemizin Keşan’ı modern ve estetik bir görünüme kavuşturma çalışmalarına engel teşkil etti. Kabloların çalınması ve kaldırımların zarar görmesi, kamu malına zarar vermekle kalmayıp, şehrimizin gelişimine katkıda bulunan projelerin gecikmesine neden olmuştur.

"1 YILDAN 4 YILA KADAR HAPİS CEZASINA HÜKMEDİLİR"

Zarar gören kaldırımların ve altyapının en kısa sürede onarılması için ekiplerimizi bölgeye yönlendirdik. Keşan Belediyesi olarak hatırlatmak isteriz ki, belediye malına zarar vermenin cezası, mala zarar verme suçunun nitelikli hallerinin düzenlendiği kanun maddesi kapsamında değerlendirilir.



Dolayısıyla, belediye malına zarar kişi veya kişiler hakkında 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına hükmedilir. Tüm hemşehrilerimizi bu konuda daha dikkatli ve duyarlı olmaya davet ediyoruz.



Herhangi bir olumsuz durumla karşılaşan vatandaşlarımızın, durumu vakit kaybetmeden belediyemize veya emniyet güçlerine bildirmelerini rica ederiz. Bizler, birlik ve beraberlik içinde Keşan’ımızı daha güzel, daha yaşanabilir kılmak için çalışmaya devam edeceğiz.

Öte yandan, olayla ilgili polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)