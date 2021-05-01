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- Edirne’de ekmek almaya çıkan koronavirüs hastası yakalandı
Edirne’de ekmek almaya çıkan koronavirüs hastası yakalandı
- İHA
- 01.05.2021 - 08:48
- Güncelleme : 01.05.2021 - 09:04
Edirne’de, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere yönelik denetimler devam ediyor.
17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma kararının ardından, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde denetimleri yoğunlaştırdı.
GBT SORGUSU YAPILDI
Sokakta gezen bir kişinin hareketlerinden şüphelenen ekipler, şahsı durdurdu.
Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapılan şahsın koronavirüs olduğu ve ailesi ile evde karantinada olması gerektiği tespit edildi.
“ARTIK EKMEK DE YEMEYECEĞİM”
İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerine durum haber verildi. Ekipler, T.F. isimli şahsı karantina yurduna yerleştirmek üzere olay yerine geldi.
“Riskli” grupta yer alan şahsın, “Ben yurda gelmem ağabey, benim evim var. Markete ekmek almaya çıkmıştım, artık ekmek de yemeyeceğim.” dediği anlar kameralara yansıdı.
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