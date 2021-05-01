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Edirne’de ekmek almaya çıkan koronavirüs hastası yakalandı

Edirne’de ekmek almaya çıkan koronavirüs hastası yakalandı

Pozitif olduğu halde ekmek almak için sokağa çıkan şahıs, polis tarafından yakalandı. Şahıs, İSDEM ekipleri tarafından karantina yurduna yerleştirildi.