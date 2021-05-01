Euro
9.9706
0.07%
Dolar
8.275
0.88%
Altın
471.1
0.82%
Borsa
1.398
-0.26%
Bitcoin
473.305
1.68%
EXEN Coin
28.20
3.25%

    Edirne’de ekmek almaya çıkan koronavirüs hastası yakalandı

    Pozitif olduğu halde ekmek almak için sokağa çıkan şahıs, polis tarafından yakalandı. Şahıs, İSDEM ekipleri tarafından karantina yurduna yerleştirildi.
    • İHA
    • 01.05.2021 - 08:48
    • Güncelleme : 01.05.2021 - 09:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Edirne’de ekmek almaya çıkan koronavirüs hastası yakalandı

    Edirne’de, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere yönelik denetimler devam ediyor.

    17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma kararının ardından, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde denetimleri yoğunlaştırdı.

    GBT SORGUSU YAPILDI

    Sokakta gezen bir kişinin hareketlerinden şüphelenen ekipler, şahsı durdurdu.

    Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapılan şahsın koronavirüs olduğu ve ailesi ile evde karantinada olması gerektiği tespit edildi.

    “ARTIK EKMEK DE YEMEYECEĞİM”

    İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerine durum haber verildi. Ekipler, T.F. isimli şahsı karantina yurduna yerleştirmek üzere olay yerine geldi.

    “Riskli” grupta yer alan şahsın, “Ben yurda gelmem ağabey, benim evim var. Markete ekmek almaya çıkmıştım, artık ekmek de yemeyeceğim.” dediği anlar kameralara yansıdı.

    Edirne'de karantina firarisi markete giderken yakalandı VİDEO

    Edirne’de ekmek almaya çıkan koronavirüs hastası yakalandı #1

    Edirne’de ekmek almaya çıkan koronavirüs hastası yakalandı #2

    Edirne’de ekmek almaya çıkan koronavirüs hastası yakalandı #3

    Edirne’de ekmek almaya çıkan koronavirüs hastası yakalandı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir