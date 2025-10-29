Edirne'de emekli özel harekat polisi tırda ölü bulundu

- Edirne'de emekli özel harekat polisi Osman Yeşilsancak, Kapıkule Sınır Kapısı'nda tırında ölü bulundu.
- Diğer tır şoförlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yeşilsancak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
- Yeşilsancak'ın cenazesi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı ve Sakarya'ya gönderileceği öğrenildi.
İstanbul'dan aldığı yükü Bulgaristan'a taşmak üzere yola çıkan 57 yaşındaki emekli özel harekat polisi Osman Yeşilsancak, Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda tırını park etti.
Akşam saatlerinde Yeşilsancak'ın uzun süre hareket etmediğini fark eden diğer tır şoförlerinin durumu gümrük sahasında görevli personellere haber verdi.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede Yeşilsancak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yeşilsancak'ın cenazesi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatılırken Yeşilsancak'ın cenazesinin Sakarya'ya gönderileceği öğrenildi.