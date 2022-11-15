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- Edirne’de eşini başını duvara vurup, ağır yaralayan koca tutuklandı
Edirne’de eşini başını duvara vurup, ağır yaralayan koca tutuklandı
- 15.11.2022 - 12:33
- Güncelleme : 15.11.2022 - 12:42
Edirne’nin Keşan ilçesi Aşağı Zaferiye Mahallesi Gülsüm Sokak'ta oturan Görkem Güzel (29), 13 Kasım günü saat 17.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, eşi İlsu Güzel'in (23) düşüp, başını çarptığını, ardından bayıldığını söyledi.
Görkem Güzel’in ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Beyin damarlarında tıkanıklık olduğu belirlendi
Bilinci kapalı olan İlsu Güzel, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Beyin damarlarında tıkanıklık olduğu belirlenen İlsu Güzel, ilk müdahale sonrası İstanbul'daki özel bir hastaneye sevk edildi.
Eşi, ifadesini yalanladı
İfadesi alınan Görkem Güzel, polise eşinin yere düşerek, başını çarptığını söyledi.
Dün sabah saatlerinde bilinci yerine gelen İlsu Güzel ise polise verdiği ifadede; tartıştığı eşi Görkem Güzel'in, çenesinden tutarak başını duvara vurduğunu dile getirdi.
Tutuklandı
İlsu Güzel'in ifadesi üzerine İstanbul'da gözaltına alınan Görkem Güzel, Edirne'ye getirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ifadesinde eşine şiddet uygulamadığını öne süren Görkem Güzel, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Tedavisi sürüyor
DHA’nın haberine göre İlsu Güzel'in İstanbul'daki tedavisi sürüyor.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma ise devam ediyor.