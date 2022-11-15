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    Edirne’de eşini başını duvara vurup, ağır yaralayan koca tutuklandı

    23 yaşındaki eşini çenesinden tutup, başını duvara vurarak ağır yaraladığı iddia edilen koca, gözaltına alınıp tutuklandı. Genç kadının İstanbul’daki tedavisi ise sürüyor.
    • 15.11.2022 - 12:33
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 12:42
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    Edirne’de eşini başını duvara vurup, ağır yaralayan koca tutuklandı

    Edirne’nin Keşan ilçesi Aşağı Zaferiye Mahallesi Gülsüm Sokak'ta oturan Görkem Güzel (29), 13 Kasım günü saat 17.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, eşi İlsu Güzel'in (23) düşüp, başını çarptığını, ardından bayıldığını söyledi.

    Görkem Güzel’in ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    Beyin damarlarında tıkanıklık olduğu belirlendi

    Bilinci kapalı olan İlsu Güzel, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Beyin damarlarında tıkanıklık olduğu belirlenen İlsu Güzel, ilk müdahale sonrası İstanbul'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

    Eşi, ifadesini yalanladı

    İfadesi alınan Görkem Güzel, polise eşinin yere düşerek, başını çarptığını söyledi.

    Dün sabah saatlerinde bilinci yerine gelen İlsu Güzel ise polise verdiği ifadede; tartıştığı eşi Görkem Güzel'in, çenesinden tutarak başını duvara vurduğunu dile getirdi.

    Edirne’de eşini başını duvara vurup, ağır yaralayan koca tutuklandı #1

    Tutuklandı

    İlsu Güzel'in ifadesi üzerine İstanbul'da gözaltına alınan Görkem Güzel, Edirne'ye getirildi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ifadesinde eşine şiddet uygulamadığını öne süren Görkem Güzel, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Edirne’de eşini başını duvara vurup, ağır yaralayan koca tutuklandı #2

    Tedavisi sürüyor

    DHA’nın haberine göre İlsu Güzel'in İstanbul'daki tedavisi sürüyor.

    Olaya ilişkin başlatılan soruşturma ise devam ediyor.


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