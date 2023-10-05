Edirne'de giyim kolileri arasına gizlenmiş 15 bin paket sigara bulundu Edirne’de bulunan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nın karşı kısmında bulunan Bulgaristan’ın Lesovo Sınır Kapısı'nda gümrük yetkilileri, tekstil kolilerini taşıyan bir minibüste 15 bin paket kaçak sigara ve beyan edilmemiş "markalı" kıyafet buldu.

İHA Türkiye’den Bulgaristan Lesovo Gümrük noktasına giriş yapan Türk vatandaşı sürücünün sunduğu belgelerde Almanya’ya taşınan 66 koli tekstil maddesinin içerisine gizlenen sigaralar yakalandı. Sürücünün sunduğu belgelere göre 66 koli tekstili, Türkiye'den Bulgaristan üzerinden Almanya'ya gidecekti. Lesovo Gümrük Departmanından risk analizleri çerçevesinde aracı x-ray e gönderildi. Kargoda şüpheli yoğunluk dikkat çekti Özel X-ray ekipmanıyla yapılan kontrol faaliyetleri sırasında müfettişler, beyan edilen kargoda şüpheli yoğunlukta alanlar tespit etti. Daha sonra yapılan fiziki inceleme sırasında gümrük memurları, paketlerden 30'unun, beyan edilen kumaşların altına gizlenmiş karton kutu sigaralar içerdiğini keşfetti. 15 bin paket kaçak sigara Toplamda 15 bin paket çeşitli markalara ait ÖTV etiketli kaçak sigara ele geçirildi. Toplam değeri 52 bin euro miktarını aşan kaçak tütün ürünleri ve beyan edilmemiş giysilere el konuldu. Yambol Bölge Savcılığı'nın gözetiminde yürütülen konuya ilişkin soruşturmacı gümrük müfettişi tarafından ön duruşma başlatıldı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)