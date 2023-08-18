Edirne'de göçmen operasyonu! 29 düzensiz göçmen yakalandı
AA

Yurt genelinde kaçak göçmenlerle mücadele devam ediyor...

Güvenlik güçleri, yasa dışı yollara ülkemize sızan göçmenleri tek tek yakalıyor.

Öte yandan bu duruma kolaylık sağlayan kaçakçılarına da geçit verilmiyor.

Bu kapsamda yeni operasyonun adresi oldu.

2 araçta arama yapıldı

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığıyla mücadele faaliyetlerini sürdüren Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan sınırına doğru giden 2 şüpheli aracı durdurdu.

29 düzensiz göçmen yakalandı

Araçlarda yapılan aramada, Suriye uyruklu 29 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

2 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.