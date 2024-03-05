Edirne'de hafriyat kamyonları çarpıştı: 1 ölü

DHA
Sivas'ın Lalapaşa ilçesi girişinde, E. K.'nin kullandığı hafriyat kamyonu ile karşı yönden gelen Mehmet Gül yönetimindeki hafriyat kamyonu çarpıştı.
İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.
Hayatını kaybetti
Çarpmanın şiddeti ile araca sıkışan Mehmet Gül'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Haberi duyup, olay yerine gelen Gül'ün yakınları, gözyaşı döktü.
Gözaltına alındı
Cenaze Edirne Sultan 1'inci Sultan Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, E.K. gözaltına alındı.
Öte yandan çarpışan kamyonların aynı firmaya ait olduğu ve kentte süren Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı şantiyesine malzeme taşıdığı belirtildi.
Soruşturma sürüyor
Olayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı çalışma sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış