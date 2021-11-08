Edirne'de hamsinin kilosu 5 liradan satılıyor

Balıkçılar, bereketli sezon geçirdiklerini söyledi. Vatandaşlar, fiyata işaret ederek "Herkesin ulaşabileceği bir rakam" dedi.

Edirne Balık Pazarı'nda bolluk yaşanıyor.

Tezgahları renklendiren hamsi, ucuzluğuyla hem vatandaşların hem de balıkçıların yüzünü güldürüyor.

KİLOGRAM FİYATI 5 LİRA

Kentte satılan hamsinin kilogram fiyatı 5 lira olarak belirlendi. Vatandaşlar uygun fiyatıyla hamsiye talep göstererek, bol bol hamsi satın alıyor.

Balıkçı Hamza Köksoy, bol ve bereketli bir sezon geçirdiklerini söyledi.

"VATANDAŞLAR KİLOLARCA ALIP DONDURUCUYA KOYUYOR"

Son yılların en bol hamsi döneminin yaşandığını belirten Köksoy, "Çok güzel bir bolluk var. Vatandaşlar kilolarca balık alıp, dondurucuya koyuyor. Bu bolluk sürecek gibi duruyor. Hamsinin fiyatı biraz daha düşebilir." ifadelerini kullandı.

"HERKESİN ULAŞABİLECEĞİ BİR RAKAM"

Vatandaşlardan Hasan Yumak ise fiyatı ucuzlayan hamsinin yüzleri güldürdüğünü dile getirdi.

Tezgahların hamsiyle hareketlendiğini aktaran Yumak, "Herkesin ulaşabileceği bir rakam, bol bol alıp yemek lazım." dedi.

Raif Denizli ise 5 kilogram hamsi aldığını belirterek, ucuzlayan balık fiyatlarından dolayı memnun olduklarını kaydetti.