- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Edirne'de hapis cezalı FETÖ'cü öğretmen tutuklandı
Edirne'de hapis cezalı FETÖ'cü öğretmen tutuklandı
Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ üyesi M.A.'yı yakaladı.
- DHA
- 04.11.2021 - 11:40
- Güncelleme : 04.11.2021 - 12:53
Edirne'nin Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Tekirdağ Asliye Ceza İlamat Masası tarafından hakkında ‘FETÖ’ye üye olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla yakalama emri bulunan M.A.’yı gözaltına aldı.
TUTUKLANDI
Öğretmenlikten ihraç edildiği belirlenen M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.