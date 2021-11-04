Euro
11.2192
-0.06%
Dolar
9.6792
-0.04%
Altın
565.96
1.31%
Borsa
1.584
0.5%
Bitcoin
591.494
-1.79%
BTXN Coin
25.18
-0.27%
15ºC
İstanbul
Sis 15 C

    Edirne'de hapis cezalı FETÖ'cü öğretmen tutuklandı

    Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ üyesi M.A.'yı yakaladı.
    • DHA
    • 04.11.2021 - 11:40
    • Güncelleme : 04.11.2021 - 12:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Edirne'de hapis cezalı FETÖ'cü öğretmen tutuklandı

    Edirne'nin Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Tekirdağ Asliye Ceza İlamat Masası tarafından hakkında ‘FETÖ’ye üye olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla yakalama emri bulunan M.A.’yı gözaltına aldı.

    TUTUKLANDI

    Öğretmenlikten ihraç edildiği belirlenen M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

    Edirne de hapis cezalı FETÖ cü öğretmen tutuklandı #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir