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    Edirne’de hurda araçta çıkan yangında, geriye demir yığını kaldı

    Hurda araçların bulunduğu alanda, bir araçta yangın çıktı. Alev topuna dönen araçtan geriye demir yığını kaldı.
    • İHA
    • 21.02.2022 - 08:57
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    Edirne’de hurda araçta çıkan yangında, geriye demir yığını kaldı

    Edirne’nin sanayi sitesinde bulunan alanda hurda araçların birinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Alevler, kısa sürede aracı tamamını sardı.

    DİĞER ARAÇLARA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

    Alev topuna dönen araçtaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile diğer araçlara sıçramadan söndürüldü.

    GERİYE DEMİR YIĞINI KALDI

    Söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, araçtan geriye demir yığını kaldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

    Edirne’de hurda araçta çıkan yangında, geriye demir yığını kaldı #1


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