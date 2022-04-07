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    Edirne'de hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü

    Hurdacıların eşyalarını depoladığı bölgede çıkan yangında malzemeler kullanılamaz hale gelirken yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
    • AA
    • 07.04.2022 - 17:58
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 18:05
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    Edirne'de hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü

    Edirne'nin Yeni İmaret Mahallesi'nde bulunan hurda malzemelerin depolandığı alanda, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Hurda deposu yandı

    İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle hurda malzemeler kullanılamaz hale geldi.

    Patlama riski olan tüpler kaldırıldı

    Ekipler, hurdalıktaki tüpleri patlama riskine karşı alandan çıkardı, yangın nedeniyle gökyüzü siyah dumanla kaplandı.

    Hurdacılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar da itfaiye ekiplerine çalışmalarında yardım etti.

    Edirne de hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü #1

    Edirne de hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü #2

    Edirne de hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü #3


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