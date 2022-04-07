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- Edirne'de hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü
Edirne'de hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü
Hurdacıların eşyalarını depoladığı bölgede çıkan yangında malzemeler kullanılamaz hale gelirken yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
- AA
- 07.04.2022 - 17:58
- Güncelleme : 07.04.2022 - 18:05
Edirne'nin Yeni İmaret Mahallesi'nde bulunan hurda malzemelerin depolandığı alanda, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hurda deposu yandı
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle hurda malzemeler kullanılamaz hale geldi.
Patlama riski olan tüpler kaldırıldı
Ekipler, hurdalıktaki tüpleri patlama riskine karşı alandan çıkardı, yangın nedeniyle gökyüzü siyah dumanla kaplandı.
Hurdacılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar da itfaiye ekiplerine çalışmalarında yardım etti.