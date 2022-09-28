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    Edirne’de iki servis minibüsü çarpıştı

    Fabrikaya işçi taşıyan minibüslerin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 20 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
    • 28.09.2022 - 09:55
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    Edirne’de iki servis minibüsü çarpıştı

    Edirne’de sabah saatlerinde etkili olan sisli hava kazaları beraberinde getirdi.

    Kentte bulunan bir tekstil fabrikasına işçileri taşıyan iki servis minibüsü, Atatürk Bulvarı’nda çarpıştı.

    20 işçi yaralandı

    Kazada minibüslerde bulunan 20 işçi yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

    Hastanelere kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Soruşturuluyor

    Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yapıp çevre güvenliği aldı.

    İHA’nın haberine göre kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Edirne’de iki servis minibüsü çarpıştı #1

    Edirne’de iki servis minibüsü çarpıştı #2

    Edirne’de iki servis minibüsü çarpıştı #3

    Edirne’de iki servis minibüsü çarpıştı #4


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