Edirne'de iki üniversite mezunu 80 yaşındaki adam üçüncü üniversitesini kazandı Edirne'de "profesör amca" lakabıyla tanınan iki üniversite mezunu 80 yaşındaki Şevki Kılıç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda 249 puanla Trakya Üniversitesi (TÜ) Arkeoloji Bölümünü kazandı. Sınavda tarih sorularının tamamını doğru cevaplayan Kılıç, gece saat 03.00'ten sonra ders çalışmaya başlayıp günde 200 sayfadan fazla kitap okuyor.

İHA

Edirne'de hurdacılık yaparak ailesini geçindiren iki üniversite mezunu 80 yaşındaki Şevki Kılıç, Trakya Üniversitesi 4 yıllık Tarih Bölümünü 3 yılda bitirme başarısıyla gündeme gelmişti.

İki kez tarih bölümünden mezun olan Kılıç, üçüncü üniversitesini TÜ Arkeoloji Bölümü’nde okumak için yıl boyunca sınava hazırlandı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda 249 puanla Trakya Üniversitesi Arkeoloji Bölümünü kazanan Kılıç, okuma azmiyle örnek oluyor.

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Hurdacılıktan arta kalan zamanlarda Millet Kıraathanesi'nde ilgi duyduğu alanlarda kitap okumaya devam eden Kılıç, günde en az 200 sayfa kitap okuduğunu belirtti.

Torunlarının kitaplara zarar vermemesi için araştırmalarını gece saat 03.00’ten sonra yaptığını ifade eden Kılıç, eğitim konusunda kendiyle yarıştığını, kitap okumayı çok sevdiğini vurguladı.

"Sınavda 80 doğru soru cevaplamışım. 17 tarih sorusunun tamamını doğru cevaplayarak 17’de 17 yaptım"

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda 249 puan aldığını belirten Kılıç, tek tercih yaptığı Trakya Üniversitesi (TÜ) Arkeoloji Bölümünü kazanmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, şunları söyledi: