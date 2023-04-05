Edirne’de ‘ikiz plaka’ kullanan sürücüye 20 bin lira ceza İkiz plaka kullandığı tespit edilen kamyonet sürücüsüne 20 bin 302 lira ceza kesildi. Trafikten menedilen kamyonet ise otoparka çekildi.

DHA Edirne'de uygulama noktası kuran trafik ekipleri, şüpheli gördükleri araçları kenara çekti. Ş.D. yönetimindeki kamyoneti durduran polis, araçta inceleme yaptı. İnceleme sırasında kamyonetin plakasındaki bazı harf ve rakamların kazındığı tespit edildi. Plaka başka araca ait çıktı Ş.D.’nin eşi N.D.’ye kayıtlı kamyonete takılı olan plakanın başka bir araca ait olduğunu belirleyen polis, sürücü hakkında ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan adli işlem başlattı. 20 bin 302 lira para cezası kesildi Ş.D.’ye ayrıca trafik yönünden 20 bin 302 lira para cezası uygulandı. Trafikten menedilen kamyonet ise otoparka çekildi.