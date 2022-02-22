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    Edirne'de ilk yardımla hayata dönen motosikletli, yaşamını yitirdi

    Otomobilin çarptığı kazada kalbi duran, sağlıkçıların müdahalesiyle hayata döndürülen motosiklet sürücüsü Soner Şahin, 1 gün sonra yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 22.02.2022 - 17:01
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    Edirne'de ilk yardımla hayata dönen motosikletli, yaşamını yitirdi

    21 Şubat saat 01.00 sıralarında, Abdurrahman Mahallesi Atatürk Bulvarı Ayşe Kadın mevkisinde Ali Murat B. yönetimindeki otomobil, Ayşekadın Cami durağı önündeki yaya geçidinden yolun karşısına geçen Soner Şahin'in kullandığı motosiklete çarptı.

    Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletin sürücüsü Şahin metrelerce sürüklendi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    İLK MÜDAHALEYLE HAYATA DÖNDÜ

    Vücudunda çoklu kırık oluşan Şahin'in kalbinin durduğunu belirleyen sağlık ekibi, ambulansa aldıkları yaralıyı müdahaleyle hayata döndürdü.

    Edirne de ilk yardımla hayata dönen motosikletli, yaşamını yitirdi #1

    BİR GÜN SONRA HAYATA VEDA ETTİ

    İlk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

    Edirne de ilk yardımla hayata dönen motosikletli, yaşamını yitirdi #2

    BAKAN KOCA SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞMIŞTI

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından kazayla ilgili yaptığı paylaşımla ilk yardımın önemine dikkat çekti. Koca, "Kaza, dün akşam Edirne'de oldu. Bir motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi. Sağlık ekipleri olay yerine yetiştiğinde kalbinin durduğunu belirledi. Ve o mucizevi anlardan biri yaşandı. Sürücü, müdahaleyle hayata döndü. Bazı anlarda hayatla tek bağımız sağlık çalışanlarıdır" ifadelerini kullandı.

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    Edirne de ilk yardımla hayata dönen motosikletli, yaşamını yitirdi #7

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