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Edirne'de indirim izdihamı
Bir mağazada uygulanan indirim, izdihama neden oldu. Vatandaşlar indirimli ürünleri alabilmek için birbiriyle yarışırken indirimli ürünler kapanın elinde kaldı.
- 31.08.2022 - 10:45
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde kırtasiye, züccaciye, tekstil ve mutfak ürünlerinin satıldığı mağazada, 22’nci yıla özel tüm ürünlerde yüzde 50'nin üzerinde indirim uygulandı.
İndirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar kampanyaya yoğun ilgi gösterdi.
İzdiham yaşandı
İndirim haberini alan vatandaşlar, mağazanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Müşteriler mağazada birbiriyle yarışırken izdiham yaşanmasına neden oldu.
“Böyle bir şey görmedik”
Mağazaya girmek isteyenler tek tek içeriye alındı.
Yoğunluğu gören vatandaşlar, “Uzunköprü’de böyle bir şey görmedik, duyduğumuz gibi geldik.” dedi.
Paketlemeye yetişemediler
Mağaza çalışanları ise paketlemeye yetişemedi.
İHA’nın haberine göre mağazadaki indirimin ne zaman sona ereceği bilinmiyor.