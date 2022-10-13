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    Edirne'de kaçak bilgisayar adaptörü ele geçirildi

    Kaçakçılık faaliyetlerini sonlandırmak adına operasyon başlatan ekipler, 200 bilgisayar adaptörü ve 20 CD-R ele geçirdi.
    • 13.10.2022 - 17:49
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 18:15
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    Edirne'de kaçak bilgisayar adaptörü ele geçirildi

    Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele operasyonu başlattı.

    Operasyonlar kapsamında, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan ve şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı.

    Bilgisayar adaptörü ve CD-R ele geçirildi

    Aramada, yasa dışı yollarla ülkeye sokulan gümrük kaçağı 200 bilgisayar adaptörü ve 20 CD-R ele geçirildi.

    DHA'nın haberine göre, Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Edirne de kaçak bilgisayar adaptörü ele geçirildi #1


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