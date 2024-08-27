Edirne'de kaçak göçmenler Avrupa'ya kaçmak için canlarını hiçe saydılar Kamyonetin kasasının altında oluşturulan özel bölmede Avrupa'ya kaçmak isteyerek canlarını hiçe sayan ve kaçış planı için yaptıkları yeni yöntemle görenleri hayrette düşüren 5 göçmen ile onları yurt dışına kaçırmak isteyen insan kaçakçısı yakalandı.

İHA

Kaçak göçle mücadele devam ediyor...

Edirne İpsala Gümrük Muhafaza Kaçaklık ve İstihbarat Müdürlüğü görevlileri tarafından şüphe üzerine bir kamyonet takibe alındı.

BÖLME TESPİT EDİLDİ

Yunanistan'a çıkış yapmak üzere Edirne'deki İpsala Sınır Kapısı'na gelen Makedonya uyruklu D.A. isimli şüphelinin idaresindeki kamyonette şüphe üzerine yapılan aramada kamyonet kasasının hemen alt kısmında gözle görüldüğünde fark edilmeyecek yapıda, aracın orijinalinde bulunmayan, sonradan özel olarak yapılmış, zula olarak tabir edilen, 230 santimetre uzunluğunda 130 cm eninde ve 30 santimetre yüksekliğinde bir bölme tespit edildi.

5 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçaklık ve İstihbarat Müdürlüğü görevlilerinin dikkatinden kaçmayan gizli bölme içerisinde toplam 5 yabancı uyruklu düzensiz kaçak göçmen yakalandı.

Yetkililer, ülkede göçmen kaçakçılığı suçu çerçevesinde böyle bir düzeneğe ilk defa rastladıklarını ifade etti.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı başarılı operasyon sonucu “Göçmen Kaçakçılığı ve Kaçakçılık” suçlarında gözaltına alınan araç sürücüsü şüpheli D.A. işlemlerinin ardından daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖÇ İDARESİ'NE TESLİM EDİLDİLER

Toplamda 5 düzensiz kaçak göçmen ise işlemlerinin ardından ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç Müdürlüğüne teslim edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)