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    Edirne’de kadınlara fuhuş yaptıranlara operasyon

    Keşan'da düzenlenen operasyonda, kadınlara bir otelde fuhuş yaptırdıkları belirlenen S.Ü., N.A. ve H.A. isimli kişiler, gözaltına alındı. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
    • 28.10.2022 - 15:26
    • Güncelleme : 28.10.2022 - 15:35
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    Edirne’de kadınlara fuhuş yaptıranlara operasyon

    Edirne Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Büyük Cami Mahallesi’ndeki bir otele operasyon düzenledi.

    Operasyonda, fuhşa yer temin etikleri belirlenen S.Ü., N.A. ve H.A. yakalanarak  gözaltına alındı.

    Kadınların haklarında işlem yapıldı

    Fuhuş yaptıkları tespit edilen 10 kadın da emniyete götürüldü. Kadınlar, haklarında adli ve idari işlem yapılarak, serbest bırakıldı.

    Otel 90 gün mühürlendi

    Fuhuş ve Zührevi Hastalıklarla Mücadele Komisyonu kararınca otel 90 gün süreyle mühürlenirken, işletmecisi hakkında otel kayıtlarındaki kimlik bildirme kanununa aykırı eylemlerden dolayı idari işlem yapıldı.

    Edirne’de kadınlara fuhuş yaptıranlara operasyon #1

    Şüpheliler serbest

    DHA'nın haberine göre; emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ü., N.A. ve H.A., savcılıktaki ifadelerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Edirne’de kadınlara fuhuş yaptıranlara operasyon #2


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