Edirne'de kamyonet otomobile çarptı

İHA
Edirne'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı bölgesinde korkunç bir kaza meydana geldi.
Seyir halinde olan Yakup A. yönetimindeki 22 EA 598 plakalı kamyonet, yol kenarında duran 22 EZ 250 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen otomobil tarlaya uçtu.
Kamyonetteki 2 kişi yaralandı
Yoldan geçen araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada kamyonette bulunan iki kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.