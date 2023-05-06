Edirne'de kamyonet otomobile çarptı
İHA

Edirne'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı bölgesinde korkunç bir meydana geldi.

Seyir halinde olan Yakup A. yönetimindeki 22 EA 598 plakalı kamyonet, yol kenarında duran 22 EZ 250 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen otomobil tarlaya uçtu.

Kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Yoldan geçen araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyonette bulunan iki kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Edirne'de kamyonet otomobile çarptı