Edirne'de önceki gün kaybolan Abdi Özer'in beslediği sokak köpeği, arama çalışmalarının yapıldığı bölgeden ayrılmıyor.

Edirne'de yaşayan 80 yaşındaki Abdi Özer, önceki gün nehir kıyısında kayboldu. Babasına ait olan teknenin nehir kıyısında olmadığını fark eden Nejat Özer, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Baba Özer'i arama çalışmaları devam ederken, her gün gelip beslediği köpeğin bölgeden ayrılmaması dikkati çekti.

ARAMA ÇALIŞMALARININ YAPILDIĞI BÖLGEDEN AYRILMIYOR

Abdi Özer'i arama çalışmaları Tunca Nehri'nde devam ediyor. AFAD ve kurbağa adamların katıldığı çalışmalarda henüz bir ize rastlanmazken, Özer'in beslediği köpek ekiplerin yanından ayrılmıyor.

KÖYLÜLER ARAMA ÇALIŞMALARINA DESTEK VERDİ

İki ekiple bölgeye gelen kurbağa adamların katıldığı arama çalışmaları, Özer'in Tunca Nehri'nde ağ kurduğu bölgede yoğunlaştırıldı. Kurbağa adamların su altı aramasına, AFAD ekipleri zodyak botlarla destek verirken, köylüler de kendilerine ait kayıklarla aramaya katıldı.

Edirne'de kaybolan adamın beslediği köpek, ekiplerin yanından ayrılmıyor VİDEO

"GÖZÜNÜ SUDAN AYIRMADI"

Abdi Özer'in oğlu Necip Özer, babasından salı gününden beri haber alamadıklarını belirtti. Babasının bölgede sürekli balık tuttuğunu, bu sırada da köpeği beslediğini belirten Özer, "Kendisinin burada bir kulübesi vardı. Oraya gelen köpeğe ekmek atıyordu, sürekli besliyordu. Ondan dolayı ona alışık olan bir köpek. Sürekli onun yanında geziyordu.

Herhalde ona çok alıştığı için köpek de arama çalışmalarına katıldı. Su boyunda sürekli koşturdu gün boyu. Gözünü bir an olsun ayırmadı. Köpek insanın en iyi dostu biliyorsunuz. Babam da köydeki evinde başka bir köpek daha bakıyor. Genel olarak hayvanları çok seven birisi. 2 gündür yemini ve suyunu ben veriyorum." dedi.

"HOBİ OLARAK BALIKÇILIK YAPARDI"

Abdi Özer'in yaşadığı Yolüstü köyü muhtarı Ahmet Bolu, hobi olarak balıkçılık yaptığını söyledi. Bolu yaptığı açıklamada, "Balık tutmayı severdi. Hobi olarak balıkçılık yapıyordu. Nehir kenarında bir kulübesi vardı. Orada hem bahçe işleri yapıyordu hem de balık tutuyordu.

Balık malzemeleri, kayığı oradaydı. Kendince takılıyordu. En son pazartesi günü sabah 10.30 -11.00 gibi yine kulübesine gitmiş. Ondan sonra aynı gün akşamüzeri orada görülüyor. Bir daha da kendisinden haber alınamamış." dedi.

"BELKİ KAYBOLDUĞUNU HİSSETMİŞTİR"

Özer'in, balık tuttuğu bölgede bulunan kulübenin etrafındaki sokak köpeğini sürekli beslediğini belirten Bolu, "Balık tuttuğu kulübesinin olduğu yerin etrafında küçük bir beyaz köpek var. Onu sürekli besliyordu. Haftanın 5-6 günü sürekli oradaydı.

Belki haftada 1 gün uğramazdı. Düzenli olarak oraya gidiyordu ve köpeği de besliyordu. Biliyorsunuz köpekler hisli canlılar. Depremi hissediyorlar, belki onun da kaybolduğunu hissetmiştir. Ben 3-4 saat arama çalışmalarında oradaydım. Bu süre zarfında o köpek de sürekli oradaydı." şeklinde konuştu.