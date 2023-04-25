Edirne'de kaygan zeminde kontrolden çıkan tır tarlaya girdi

İHA
Edirne'de sağanak kaza getirdi.
Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan İoan Pirvu idaresindeki Romanya plakalı tır, etkili olan sağanak sebebiyle Lalapaşa ilçesine dönüş kavşağında kontrolden çıkarak tarlaya uçtu.
Hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan tır sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.