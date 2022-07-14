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    Edirne'de kayıp kişinin cesedi sulama kanalında bulundu

    Edirne’de 3 gündür kayıp olarak aranan Hüseyin Adalıoğlu’nun cansız bedeni, şehir merkezinde sulama kanalında bulundu.
    • 14.07.2022 - 16:30
    • Güncelleme : 14.07.2022 - 16:37
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    Edirne'de kayıp kişinin cesedi sulama kanalında bulundu

    Edirne’nin İpsala ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni, şehir merkezinde sulama kanalında bulundu.

    İpsala ilçesi merkezinde sulama kanalında ceset gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

    Ceset kıyıya çıkarıldı

    Jandarma ve polis ekipleri cesedin çıkarılması için AFAD'dan yardım istedi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışması sonucunda ceset kıyıya çıkarıldı.

    3 gündür kayıp olan şahsa ait çıktı

    Cesedin 3 gündür kayıp olan Hüseyin Adalıoğlu’na ait olduğunu belirlediler. Kendisinden 3 gündür haber alınamayan Hüseyin Adalıoğlu’nun cansız bedeni otopsi için adli tıp morguna gönderildi.

    İHA'nın haberine göre, jandarma ve polisin olayla ilgili başlattıkları incelemeler devam ediyor.

    Edirne'de kayıp kişinin cesedi sulama kanalında bulundu VİDEO


    Edirne de kayıp kişinin cesedi sulama kanalında bulundu #1

    Edirne de kayıp kişinin cesedi sulama kanalında bulundu #2

    Edirne de kayıp kişinin cesedi sulama kanalında bulundu #3

    Edirne de kayıp kişinin cesedi sulama kanalında bulundu #4

    Edirne de kayıp kişinin cesedi sulama kanalında bulundu #5

    Edirne de kayıp kişinin cesedi sulama kanalında bulundu #6


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