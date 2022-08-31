Edirne'de kaza yapan gence kadınlardan destek

Saraçlar Caddesi'nde motosikletten düşen genci örtüyle güneşten koruyan kadınlar, 'Annelik yaptık' dedi.

Edirne'nin Saraçlar Caddesi'nde ilerleyen motosiklet sürücüsü, kaza geçirdi.

Güvercinlere çarpmamak adına manevra yapan sürücü, dengesini kaybederek motordan düştü.

Yaralıyı güneşten korudular

Caddede açtıkları stantlarda el emeği ürünlerinin satışını yapan kadınlar, gencin yaralı halde yerde yattığını görünce tezgahlarında bulunan örtüyle gölge yaparak genci güneşten korudu.

Yaralarını temizleyip, başına su koydular

Caddeden geçen kadınlar, yaralı gencin yanına gelip kollarındaki yaraları temizledi. Marketten aldıkları soğuk suları gencin başına koyan ve yüzünü yıkayan kadınlar, yaralı gençle konuşup moral verdi. Yaralı genç, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Annesi olsaydı aynı şeyi yapardı, biz de ona annelik yaptık"

Ambulans gelene kadar yaralı gencin başında örtü ile gölge yapan Nazmiye Tokat, “Yardımcı olmaya çalıştım kollarındaki yaraları temizledim. Arkadaşımın tezgahında bulunan çarşafı aldım gölgelik olarak kullandık. Teyzemle birlikte onu açıp yaralı kardeşimizi güneşten koruduk. Yaralı kişi bizim çocuğumuz da olabilir. Annesi olsaydı aynı şeyi yapardı biz de ona annelik yaptık.” dedi.