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    Edirne’de kendini yakan kadın yaralandı

    Yumurta pişirirken kendini yakan kadın hastaneye kaldırıldı. Kadının oğlu ise korku dolu anları anlattı.
    • 10.05.2022 - 08:55
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    Edirne’de kendini yakan kadın yaralandı

    Edirne’nin Çavuşbey Mahallesi’nde yaşayan 62 yaşındaki Seher Gezgin, piknik tüpünde yumurta pişirirken kendini yaktı.

    İş dönüşü eve gelen kadının oğlu Çağrı Gezgin, annesinin alevler içinde olduğunu görünce önce elleriyle ardından da battaniye yardımıyla alevleri söndürdü.

    İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans ekibi, yaralı kadını hastaneye kaldırıldı.

    Evde inceleme

    Olay yeri inceleme polisleri de, evde inceleme gerçekleştirdi.

    İHA’nın haberine göre kadının oğlu Çağrı Gezgin, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

    “Her tarafından alevler fışkırıyordu”

    Eve geldiğinde annesini alevler içinde gördüğünü anlatan Çağrı Gezgin, “Alevleri elimle söndürmeye çalıştım ama söndüremedim. Ardından battaniye ile söndürmeye çalıştım. Motosiklette alevli bir iskelet görseli var onun gibi yanıyordu. Her tarafından alevler fışkırıyordu. Bildiğim kadarıyla yemek yapıyordu, çünkü tüp vardı.” dedi.

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