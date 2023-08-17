Edirne'de keyfine düşkün hırsızlar yakalandı Aynı gece kıyafet, yiyecek, sigara gibi ürünleri farklı dükkanlardan çalan iki hırsız tespit edildi. Yakalanan hırsızlar tutuklandı.

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İHA

Edirne'de ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı.

Tahtakale caddesine gelen hırsızlar, bir süre etrafı kontrol ettikten sonramağzanın cam pervazlarını kırarak içeriye girdi.

Kıyafetleri üst üste giydiler

Bir süre içeride dolaşan hırsızlar montlar ve tişörtleri üst üste giyerek dışarı çıktı.

Yandaki lahmacun dükkanına giren hırsızlar kalan pide, lahmacun, balık konserveleri yedikten sonra kolaları da içerek olay yerinden uzaklaştı.

Güvenlik kamerasının yönünü değiştirdiler

Sabah saatlerinde dükkanın soyulduğunu fark eden işletme sahibi ise durumu hemen polis ekiplerine haber verdi.

Gece boyunca bir çok adrese giren zanlılar güvenlik kamerasına yakalandıklarını fark edince kamerayı aşağı doğru çevirdiler.

Sigara, et, bisiklet ve para da çaldılar

Olayın yaşandığı gece bir büfeden 500 paket sigara ve kredi kartları, restoranın mutfağından 20 kilogram et, iki gece önce de bir apartmandan bisiklet ve kıraathaneden 2 bin 500 lira çaldıkları belirlendi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.