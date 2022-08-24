Petrol
100.32
0.10%
Euro
18.0334
-0.19%
Dolar
18.1592
0.27%
Altın
1.018
0.07%
Borsa
3106
0.00%
Bitcoin
391.585
0.18%
BTXN Coin
5.04
-6.49%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Çok bulutlu 29 C

    Edirne'de kömürlükten kilolarca uyuşturucu çıktı

    Edirne’nin Keşan ilçesinde bir adrese baskın düzenleyen polis, evin kömürlüğünde kilolarca uyuşturucu madde ele geçirdi. Aramalarda iki kişi gözaltına alındı.
    • 24.08.2022 - 15:05
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 15:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Edirne'de kömürlükten kilolarca uyuşturucu çıktı

    Edirne Keşan’da uyuşturucuyla mücadele görevini yürüten Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yenimescit Mahallesi’ndeki bir adrese baskın düzenledi.

    U.K. ve Ö.K. isimli şahıslara ait olan evde ve kömürlüğünde yapılan aramalarda 6 kilo 400 gram eroin maddesi, 15.53 gram esrar, 8.58 gram metamfetamin, 7.21 gram kenevir tohumu, kağıda sarılı vaziyette 6.05 gram esrar, 11 adet sentetik ecza ile birlikte suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam 9 bin 625 TL para ele geçirildi.

    Gözaltına alındılar

    İHA'nın aktardığına göre evlerinde uyuşturucu ile birlikte yakalanan şahıslar gözaltına alınarak haklarında işlem başlatıldı.

    Edirne de kömürlükten kilolarca uyuşturucu çıktı #1

    Edirne de kömürlükten kilolarca uyuşturucu çıktı #2


    İlginizi Çekebilir

    Felsefenin sıfır noktasındaki filozof: Thales
    Kitap

    Felsefenin sıfır noktasındaki filozof: Thales

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    CryptoTrader

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Magnezyum kilo vermeye yardımcı olur mu? Zayıflamak için magnezyum nasıl kullanılır?
    Sağlık

    Magnezyum kilo vermeye yardımcı olur mu? Zayıflamak için magnezyum nasıl kullanılır?

    Görüş Bildir