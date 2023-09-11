Edirne'de kontrolden çıkan otomobil önce minibüse ardından yayalara çarptı Seyir halindeyken kontrolden çıkarak karşı yönden gelen minibüse çarpan otomobil, yoldan çıkması sonucu yayalara da çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sürücü emniyete götürüldü.

DHA

Edirne'de korkunç bir kaza yaşandı.

Emir Efe Uysal yönetimindeki 34 FJJ 366 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Hakan Çakmak yönetimindeki 22 ACD 460 plakalı minibüsle çarpıştı.

Minibüsün ardından yayalara çarptı

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil kaldırımda yürüyen Sude Çelik ve Pelin Borazan’a çarptı.

Kazada, minibüste yolcu olarak bulunan Volkan Çakmak ve yayalar Sude Çelik ile Pelin Borazan yaralandı.

Yaralılar tedavi altına alındı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Otomobil sürücüsü Emir Efe Uysal, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)