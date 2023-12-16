Edirne'de garip bir olay yaşandı.
Öğle saatlerinde meydana gelen olayda, Yakup Uygun ve Umutcan Ayaz, arkadaşları Ş.B. ve U.K.'nin evine misafirliğe gitti.
Evin bahçesinde bulunan, Ş.B.'ye ait 'Cane Corso' cinsi köpek, Uygun ve Ayaz'a saldırdı.
Köpeğe taş atılınca öfkelendi ateş açtı
İki arkadaş köpeğe taş atıp uzaklaştırmaya çalıştı. Köpeğe taş atıldığını gören evdeki Ş.B. ve U.K. ile dışarıdaki Uygun ve Ayaz arasında tartışma çıktı.
Bu sırada Ş.B. ve U.K., av tüfeği ve tabanca ile Uygun ve Ayaz'a ateş açtı. Uygun göğsünden, Ayaz ise sol bacağından yaralandı.
1 ölü 1 yaralı
İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yakup Uygun, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Uygun'un cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu.
Gözaltına alındılar
Umutcan Ayaz'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Polis, Ş.B. ve U.K.'yi gözaltına alıp emniyete götürdü. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı da olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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