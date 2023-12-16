Edirne'de köpeğe taş atan arkadaşlarına ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı Misafirliğe gittikleri evde kendilerine saldıran köpeğe taş atan 2 gence, arkadaşları tabanca ve tüfekle ateş açtı. Saldırıda gençlerden biri hayatını kaybederken diğeri de hastaneye kaldırıldı.

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DHA

Edirne'de garip bir olay yaşandı.

Öğle saatlerinde meydana gelen olayda, Yakup Uygun ve Umutcan Ayaz, arkadaşları Ş.B. ve U.K.'nin evine misafirliğe gitti.

Evin bahçesinde bulunan, Ş.B.'ye ait 'Cane Corso' cinsi köpek, Uygun ve Ayaz'a saldırdı.

Köpeğe taş atılınca öfkelendi ateş açtı

İki arkadaş köpeğe taş atıp uzaklaştırmaya çalıştı. Köpeğe taş atıldığını gören evdeki Ş.B. ve U.K. ile dışarıdaki Uygun ve Ayaz arasında tartışma çıktı.

Bu sırada Ş.B. ve U.K., av tüfeği ve tabanca ile Uygun ve Ayaz'a ateş açtı. Uygun göğsünden, Ayaz ise sol bacağından yaralandı.

1 ölü 1 yaralı

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yakup Uygun, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Uygun'un cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu.

Gözaltına alındılar

Umutcan Ayaz'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Polis, Ş.B. ve U.K.'yi gözaltına alıp emniyete götürdü. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı da olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)