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    Edirne'de köylüler, gönüllü karantina uyguluyor

    Köy halkı, pozitif vakaların ardından kendilerini karantinaya aldı. Vatandaşlardan acil olmadıkça dışarıya çıkmamaları istendi.
    • AA
    • 23.12.2021 - 15:05
    • Güncelleme : 23.12.2021 - 15:31
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    Edirne'de köylüler, gönüllü karantina uyguluyor

    Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Osmanlı köyünde koronavirüs vakaları arttı.

    Vakaların artmasının ardından muhtarlık kararıyla kahvehaneler kapatıldı, vatandaşlar gönüllü karantinaya girdi.

    KÖYDE VAKALARA KARŞI TEDBİR

    Son günlerde vaka sayılarının hızla arttığı, yaklaşık 1200 nüfuslu köyde, bazı vatandaşların testinin pozitif çıkması üzerine kısmi kapanma kuralları uygulanması kararlaştırıldı.

    Edirne'de köylüler, gönüllü karantina uyguluyor VİDEO

    GÖNÜLLÜ KARANTİNA BAŞLADI

    Köyde yaşayan vatandaşların bir araya gelmelerini önlemek için kahvehanelerin işletilmesine ara verildi. Ayrıca ev ziyaretlerinin yapılmaması hususunda uyarılar yapıldı.

    Osmanlı köyünün muhtarı Arif Aytaç, vaka sayılarının artmasına karşılık tedbir alıp gönüllü karantinaya başladıklarını, bunun da faydasını gördüklerini ifade etti.

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    DÜĞÜN VE MEVLİTLER YASAKLANDI

    Köylerindeki vaka sayısının 24'ten 11'e düştüğünü, virüsün bulaşmasını engellemek için bir hafta önce gönüllü karantina kararı aldıklarını belirtti.

    Karantina kapsamında toplu halde bulunulan alanların kapatıldığını, düğün ve mevlitlerin de yasaklandığını vurgulayan Aytaç, kurallara tüm vatandaşların uymasıyla vaka sayılarının düşmeye başladığını belirtti.

    Köy sakinlerinden Fatma Erkan, köyde vaka sayılarının artmasından dolayı tedbirlerin arttırıldığını söyledi.

    Edirne de köylüler, gönüllü karantina uyguluyor #2

    "HERKES KENDİ ÖNLEMİNİ ALSIN"

    Acil olmadıkça dışarıya çıkmadıklarını belirten Erkan "Herkes kendi önlemini alsın, kendisini korusun. Biz dışarı çıkmıyoruz, komşulara bile gitmiyoruz. Kahvehaneler kapalı, her yer kapalı, herkesin kurallara uymasını istiyoruz." dedi.

    Halime Özer ise köy sakinleri olarak gönüllü karantina uyguladıklarını dile getirdi. Herkesin kurallara uymasını isteyen Özer, bir an önce salgının sona ermesini diledi.

    Daha önce de ilçeye bağlı iki köyde gönüllü karantina uygulamasına gidilmişti.

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