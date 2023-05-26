Edirne'de küçük kızın tacize uğradığı anlar Edirne'de markette arkadaşlarıyla alışveriş yapan küçük kızı taciz eden kamyon şoförü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Edirne'nin merkez Barutluk Mahallesi'nde bir markette alışveriş yapan küçük çocukların yanından geçen 27 yaşındaki A.K., küçük kızı taciz etti.

Şoka giren çocuk, durumu market görevlerine ve ailesine anlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen aile, sinir krizi geçirdi.

Kimliği belirlendi

Ailenin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmalar neticesinde şüphelinin, Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki A.K. adlı kamyon şoförü olduğu belirlendi.

Evinden alındı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.