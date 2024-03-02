İHA
Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Muradiye Mahallesi'nde yer alan bir giyim dükkanı, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından gece saatlerinde ateşe verildi.
Olay yerine çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Dükkan kullanılamaz hale geldi
Yoğun çaba sonucunda itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, dükkanın içerisi ve eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Kundaklayan şahıs yakalandı
İtfaiye ve polis ekiplerinin yaptıkları incelemede, dükkanın kasıtlı olarak ateşe verildiği tespit edildi.
Dükkan sahibinin şüphesi üzerine, polis ekipleri iş yerinin eski sahibi olan şahsı gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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