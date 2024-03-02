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Edirne'de kundaklanan dükkan küle döndü

Edirne'de kundaklanan dükkan küle döndü Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklanan iş yeri küle dönerken, içerideki eşyalar ise kullanılamaz hale geldi.