Edirne'de lastik botta mahsur kalan anne ve oğlu kurtarıldı Denizde kuvvetli rüzgarın da etkisiyle 1 mil açığa sürüklenen lastik bottaki anne ve 5 yaşlarındaki oğlu ile onlara yardıma gidip mahsur kalan 3 kişi, tekneyle kurtarıldı.

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DHA

Yaz tatilinde serinlemek ve su sporlarıyla uğraşmak isteyen vatandaşların dikkatsiz hareketleri zor anlara sebep oluyor.

Tatil için Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Yayla köyü sahilindeki tesise gelen anne ve oğlu, 2 kişilik lastik botla denize açıldı.

Anne ve oğlu karayelin de etkisiyle 1 mil açığa sürüklendi.

3 genç kurtarmak isterken mahsur kaldı

Anne ve oğlu geri dönemeyince yardım istemesiyle sahildeki 3 genç de denize girerek anne ve kızı kurtarmak için yanlarına gitti.

Şiddetli akıntı ve dalgalar nedeniyle 3 genç de bota tutundu, ancak geriye dönemedi.

Bunun üzerine tesis işletmecisi Mustafa Altunhan teknesiyle mahsur kalanları denizden alarak kurtardı.

"Her zaman böyle şanslı olunmaz"

Mustafa Altunhan, anne ile oğlunun şiddetli rüzgar ve dalga nedeniyle akıntıya kapılarak lastik botla sürüklendiklerini ve 3 gencin de onları kurtarmak için yanlarına yüzdüğünü belirterek şöyle dedi: