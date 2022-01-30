Edirne'de üç aracın karıştığı kazada otomobil sürücüsü olan kadının Covid-19 hastası, tır sürücüsünün ise 176 promil alkollü olduğu belirlendi.

Edirne'nin Atatürk Bulvarı'nda, Ahtohn Panayotov isimli yabancı sürücünün yönetimindeki Bulgaristan plakalı tır ile, Elvin Karakoç idaresindeki otomobil ve Gamze K. idaresindeki araç çarpıştı.

3 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI

3 aracın karıştığı trafik kazasında çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücülerinden Elvin Karakoç hafif yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de meydana gelen kazada, tır sürücüsü alkollü, otomobil sürücüsü ise Covid-19 hastası çıktı - Video

TIR SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Kaza yerine gelen polis ekipleri tır sürücüsüne ve diğer otomobil sürücüsü Gamze K.'ye alkol kontrolü yapmak istedi. Yapılan kontrolde tır sürücüsünün 1.76 promil alkollü olduğu belirlendi. Otomobil sürücüsü Gamze K. ise alkol metreye üflemek istemedi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KADININ, COVİD-19 HASTASI OLDUĞU BELİRLENDİ

Yapılan araştırmada Gamze K.'nın Covid-19 hastası olduğu ortaya çıktı. Alkollü tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürülürken, Covid-19 hastası Gamze K.'de hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.