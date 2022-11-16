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    Edirne’de, minibüs ile kamyonet çarpıştı

    Keşan’da, yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
    • 16.11.2022 - 17:22
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    Edirne’de, minibüs ile kamyonet çarpıştı

    Edirne’nin Keşan ilçesinde, Uzunköprü yönüne giden Gürel Karagöz (51) yönetimindeki yolcu minibüsü, Ferit Kenar'ın (41) kullandığı plakalı kamyonete arkadan çarptı.

    Kozköy köyü sapağında meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü Kenar ile otobüste bulunan 5 kişi yaralandı.

    İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralıların sağlık durumları iyi

    Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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