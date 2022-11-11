Edirne’de motosiklet sürücüsü, anne ve bebek arabasına çarptı

Yolun karşısına geçmek isteyen anne ve çocuğuna çarpan motosikletli sürücü, yola savrulmalarına aldırış etmeden olay yerinden kaçtı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, Anabacı Caddesi üzerinde bir kaza meydana geldi

Henüz ismi öğrenilemeyen bir kadın, bebek arabasında taşıdığı çocuğuyla birlikte yolun karşı tarafına geçmek isterken, motosiklet sürücüsü, anne ve çocuğuna çarptı.

Anne bebek savruldu

Çarpmanın şiddeti ile bebek arabasındaki çocuk ve anne yola savruldu.

Kaza anına tanıklık eden çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken anne ve çocuğuna çarpıp kazaya karışan motosiklet sürücüsü hızla olay yerinden uzaklaştı.

Kazazedeler hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

“Canice bir davranış, insanlık bitmiş”

Kaza anna tanıklık eden Oğuzhan Bilecik, "İki arkadaş dolaşırken anne ve çocuğunun yerde yattığını gördüm ve o anda ben geldiğimde ise motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı. Ben kaçmaması için bağırdım ama çoktan olay yerinden kaçmıştı bile. Bir kadın çocuğuyla birlikte yolun karşısına geçmek istiyordu herhalde, bu sırada motosiklet çarptı. Kadın yola savruldu, hemen yardıma koştuk. Anne ve çocuğunu çevredeki başka vatandaşlar hastaneye götürdü. Motosiklet sürücüsünün bu yaptığı çok ayıp ve çok canice bir davranış, insanlık bitmiş." diye konuştu.

İHA'nın haberine göre polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.



