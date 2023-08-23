Edirne'de motosiklet sürücüsü babasının kullandığı otomobile çarptı

İHA
Edirne'den İstanbul'a otoyolda seyir halinde ilerleyen motosiklet ve otomobil çarpıştı.
Otoyolda meydana gelen kazayı görenler ise hayrete düşürdü.
Muhammet Esat Yün idaresindeki motosiklet, babası Fikri Yün hakimiyetindeki otomobilin aniden fren yapması sonucu arkadan çarptı.
Motosiklet sürücüsü yaralandı
Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Genç hastaneye kaldırıldı
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü Muhammet Esat Yün ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceme başlattı.