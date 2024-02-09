İHA
Edirne merkez Mithatpaşa Mahallesi'nde ters yönden giden S.G.'nin kullandığı otomobil, motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle motosikletin arkasında bulunan D.M. düşerek yaralandı.
Yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı
Motosikletin sürücüsü ise motosikletini de alıp yaralı arkadaşını olay yerinde bırakarak kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı şahıs yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsü aranıyor
Otomobilin sürücüsü S.G. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken kaza yerinden kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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