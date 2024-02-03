Edirne'de motosikletten düşen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

İHA
Edirne merkez Yeniimaret Mahallesi'nde R.Ç. idaresindeki motosiklet, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
Sürücü R.Ç. ve arkasında bulunan yolcu yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tedavi altına alındılar
ağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Motosikletin kaza sonrası yaralıların arkadaşları tarafından olay yerinden götürüldüğü öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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