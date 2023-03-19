Edirne'de müşterilerinin hesabından para çeken banka çalışanı tutuklandı Müşterilerinin hesabından yaklaşık 6 milyon lira çektiği iddiasıyla gözaltına alınan banka çalışanı tutuklandı. Çalışanın paraları verdiğini iddia ettiği diğer şüpheli ise aranıyor.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, iki gün önce banka çalışanı H.E.Ö'yü müşterilerinin hesabından izinsiz para çektiği iddiasıyla gözaltına aldı. 'Ben de dolandırıldım' H.E.Ö. ifadesinde, müşterilerinin hesabından 5-6 milyon lira nakit çektiğini, parayı arkadaşı firari şüpheli G.G'ye verdiğini, kendisinin de dolandırıldığını ileri sürdü. H.E.Ö, arkadaşı G.G'den şikayetçi oldu. Polis ekipleri de, G.G'nin yakalanması için çalışma başlattı. Tutuklandı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan H.E.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.