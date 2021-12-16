Keşan’da düzenlenen genel asayiş ve trafik uygulamasında yapılan aramalarda narkotik dedektör köpeği Karlos, 60 gram uyuşturucuyu toprağın altından kazarak çıkardı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından suç unsurlarının ele geçirilmesi ve aranan kişilerin yakalanması amacıyla düzenlenen uygulamada çok sayıda noktada arama gerçekleştirildi.

Metruk binalarda ve şüpheli alanlarda dedektör köpeği ‘Karlos’ile narko-sokak alan taraması yapıldı. Uyarı aldığı alanda aramalarını yoğunlaştıran narkotik köpeği, toprağı kazarak 60 gram sentetik uyuşturucu çıkardı.

123 PERSONEL, 18 NOKTADA UYGULAMA YAPTI

Ekipler, okul çevrelerine yakın umuma açık iş yerlerinde ve halkın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda olmak üzere 18 noktada 123 personel ile uygulama yaptı.

Edirne’de narkotik köpeği Karlos, toprağı kazarak uyuşturucuyu çıkardı VİDEO



4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

120 araç sürücüsü sorgulanırken, 7 bin 625 lira para cezası uygulandı. Aranması olan 4 kişi de gözaltına alındı.