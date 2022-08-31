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    Edirne'de öldürdüğü kişilerin cesetlerini, dönüp tekrardan kurşunladı

    Köy meydanında baba Güray Döner ve oğlu Koray Döner, Erol Yılmaz'ın silahlı saldırısına uğrarken şüpheli, baba ve oğulun cesetlerine ikinci kez kurşun yağdırdı. Şahıs, gözaltına alındı.
    • 31.08.2022 - 15:10
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 15:12
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    Edirne'de öldürdüğü kişilerin cesetlerini, dönüp tekrardan kurşunladı

    Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Büyükgerdelli köyünde silahlı saldırı olayı meydana geldi.

    59 yaşındaki Erol Yılmaz, aralarında husumet bulunan 45 yaşındaki baba Güray Döner ve 18 yaşındaki oğlu Koray Döner'i köy meydanında görünce av tüfeğiyle ateş etti.

    Baba ve oğul, olay yerinde hayatını kaybederken olayın şüphelisi Erol Yılmaz, bölgeden uzaklaştı.

    Bölgeye gelip ikinci kez kurşun yağdırdı

    Kısa süre sonra yine olay yerine gelen Yılmaz, can veren baba ve oğula ikinci kez kurşun yağdırdı.

    İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, Erol Yılmaz'ı gözaltına aldı.

    Edirne de öldürdüğü kişilerin cesetlerini, dönüp tekrardan kurşunladı #1

    Soruşturma başlatıldı

    Baba ve oğulun cesedi, bölgede yapılan incelemenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

    İHA'nın haberine göre; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Husumetliler önceden beraber çalışmış

    Köyde yaşayan Gürsel Çetin, olayın şüphelisi ve ölen kişilerin daha önce beraber çalıştığını söyledi.

    Edirne de öldürdüğü kişilerin cesetlerini, dönüp tekrardan kurşunladı #2


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