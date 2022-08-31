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Edirne'de öldürdüğü kişilerin cesetlerini, dönüp tekrardan kurşunladı

Edirne'de öldürdüğü kişilerin cesetlerini, dönüp tekrardan kurşunladı

Köy meydanında baba Güray Döner ve oğlu Koray Döner, Erol Yılmaz'ın silahlı saldırısına uğrarken şüpheli, baba ve oğulun cesetlerine ikinci kez kurşun yağdırdı. Şahıs, gözaltına alındı.