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- Edirne'de ölüme terk edilen at, vatandaş sayesinde kurtuldu
Edirne'de ölüme terk edilen at, vatandaş sayesinde kurtuldu
Sahibinin Sarayiçi Er Meydanı'na bıraktığı at vatandaş tarafından fark edildi. Ardından ısınması için masaj yapılan at, tedavi için çiftliğe götürüldü.
- İHA
- 22.12.2021 - 12:34
Edirne'nin Sarayiçi Er Meydanı'nda, hava sıcaklığının eksi 4 dereceyi gösterdiği sırada, bir at sahibi tarafından ölüme terk edildi.
Can çekişen atı fark eden güvenlik görevlisinin durumu bildirmesiyle olay yerine gelen veteriner hekim, atı tedavi etti.
ISINMASI İÇİN MASAJ YAPTILAR
Çevreden geçen duyarlı vatandaşlar da, ata donmaması için masaj yapmaya başladı.
Yaklaşık 2 saat süren mücadelenin ardından at tedaviye olumlu cevap verdi.
ÇİFTLİĞE GÖTÜRÜLDÜ
Kontrollü şekilde ayağı kaldırılan at, gerekli bakımı yapılmak üzere bölgedeki bir çiftliğe götürüldü.
Atın ayağa kalkıp adım attığını gören vatandaşlar mutluluk yaşadı.