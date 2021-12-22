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    Edirne'de ölüme terk edilen at, vatandaş sayesinde kurtuldu

    Sahibinin Sarayiçi Er Meydanı'na bıraktığı at vatandaş tarafından fark edildi. Ardından ısınması için masaj yapılan at, tedavi için çiftliğe götürüldü.
    • İHA
    • 22.12.2021 - 12:34
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    Edirne'de ölüme terk edilen at, vatandaş sayesinde kurtuldu

    Edirne'nin Sarayiçi Er Meydanı'nda, hava sıcaklığının eksi 4 dereceyi gösterdiği sırada, bir at sahibi tarafından ölüme terk edildi.

    Can çekişen atı fark eden güvenlik görevlisinin durumu bildirmesiyle olay yerine gelen veteriner hekim, atı tedavi etti.

    ISINMASI İÇİN MASAJ YAPTILAR

    Çevreden geçen duyarlı vatandaşlar da, ata donmaması için masaj yapmaya başladı.

    Yaklaşık 2 saat süren mücadelenin ardından at tedaviye olumlu cevap verdi.

    ÇİFTLİĞE GÖTÜRÜLDÜ

    Kontrollü şekilde ayağı kaldırılan at, gerekli bakımı yapılmak üzere bölgedeki bir çiftliğe götürüldü.

    Atın ayağa kalkıp adım attığını gören vatandaşlar mutluluk yaşadı.

    Edirne de ölüme terk edilen at, vatandaş sayesinde kurtuldu #1

    Edirne de ölüme terk edilen at, vatandaş sayesinde kurtuldu #2

    Edirne de ölüme terk edilen at, vatandaş sayesinde kurtuldu #3

    Edirne de ölüme terk edilen at, vatandaş sayesinde kurtuldu #4

    Edirne de ölüme terk edilen at, vatandaş sayesinde kurtuldu #5

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