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Edirne'de ölüme terk edilen at, vatandaş sayesinde kurtuldu

Edirne'de ölüme terk edilen at, vatandaş sayesinde kurtuldu

Sahibinin Sarayiçi Er Meydanı'na bıraktığı at vatandaş tarafından fark edildi. Ardından ısınması için masaj yapılan at, tedavi için çiftliğe götürüldü.