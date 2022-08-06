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    Edirne'de orman yangını kontrol altına alındı

    Edirne'nin Enez ilçesinde çamlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, ekiplerce kontrol altına alındı.
    • 06.08.2022 - 17:28
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    Edirne'de orman yangını kontrol altına alındı

    Edirne'de Küçükevren-Büyükevren köyü arasında bulunan şahin tepesi mevkiinde çamlık alanda yangın çıktı.

    Çevredeki vatandaşlar, yangını fark ederek 177 Orman Yangın İhbar Hattını aradı.

    İhbar üzerine kısa sürede bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

    Havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı

    Yangına, yangın söndürme helikopteri havadan; çok sayıda arazöz ve Enez Belediyesine ait itfaiye araçları da karadan müdahale etti.

    İHA'nın aktardığına göre itfaiye ekiplerinin de çalışmasıyla yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

    Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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