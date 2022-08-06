Haberler

3. Sayfa Haberleri

Edirne'de orman yangını kontrol altına alındı

Edirne'de orman yangını kontrol altına alındı

Edirne'nin Enez ilçesinde çamlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, ekiplerce kontrol altına alındı.